Україна

Футболіст виступатиме у "червоно-білих" кольорах ще як мінімум рік.

Криворізький Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з 28-річним півзахисником Микитою Татарковим, який виступає за клуб з червня 2021.

Нова угода між футболістом і клубом розрахована ще на рік. Оскілька минула спливає у червні 2023, то логічно, що мова про червень 2024 року.

У нинішньому сезоні Татарков провів у складі Кривбасу 14 матчів, у яких віддав 3 гольові передачі. Його найрідніша позиція — лівий хавбек, проте Микита славиться своєю універсальністю.