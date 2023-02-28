Україна

23-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі.

Олександрія підписала угоду з нападником Андрієм Кулаковим, повідомив офіційний сайт української команди.

Контракт розрахований до 31 травня 2026 року.

Андрій є вихованцем дитячо-юнацької футбольної академії харківського Металіста. У 2016 році перейшов у донецький Шахтар, де виступав за команди U-19 та U-21.

У сезоні-2018/19 став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України (14 голів у 28 матчах).

Сезон-2019/20 провів в ФК Маріуполь на правах оренди, де 22 лютого 2020 року в матчі проти Зорі дебютував у Прем'єр-лізі.

Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. З командою до 19 років став півфіналістом юнацького чемпіонату Європи 2018 року у Фінляндії.