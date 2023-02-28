Україна

Трансферне вікно в Україні закривається 1 березня.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про те, чи варто чекати від "гірників" нових підписань до закриття трансферного вікна.

"Це запитання до Дарійо Срни, адже він цим займається. Ще один день, тому очікуйте на новини. Головне, що зараз гравці доповнюють один одного на полі, а це надихає і мотивує мене.

Сьогодні був дуже хороший робочий день, бо відношення було на рівні. Результат матчу з Минаєм став відображенням: голи, помножені на якість, приносять результат", — цитує слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що трансферне вікно в Україні закривається 1 березня.