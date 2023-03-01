Україна

Захисник продовжить кар'єру в іншому клубі УПЛ.

Луганська Зоря продовжує роботу на трансферному ринку. Черговим новачком команди став центральний захисник Микита Бурда.

Динамо повідомляє, що футболіст до кінця сезону буде грати в оренді у колективі Патріка ван Леувена.

Останнім клубом 27-річного захисника було київське Динамо, за яке він провів 95 матчів, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.

Його контракт з киянами був розрахований до літа 2023 року. У сезоні-2022/23 він повів лише два поєдинки.

Раніше Зоря офіційно оголосила про перехід панамського форварда Едуардо Герреро з Маккабі Тель-Авів.