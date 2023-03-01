Україна

Панамський футболіст відтепер гратиме в УПЛ.

Луганська Зоря офіційно оголосила про підписання нападника Едуардо Герреро з Маккабі Тель-Авів.

Клуб не повідомляє про термін контракту, але Маккабі до цього писав про оренду до кінця сезону з правом викупу.

До цього 23-річний панамець виступав за Універсітаріо, Маккабі(Тель-Авів), Хапоель (Єрусалим), Бейтар (Тель-Авів), Бейтар (Єрусалим).

Відзначимо, що це підписання деякою мірою історичне. Герреро — перший представник Панами в УПЛ.

До цього Зоря підписала флангового нападника Дениса Почапського, півзахисника Кирила Дришлюка, та захисника Павла Полегенька.