Панамський футболіст відтепер гратиме в УПЛ.
Едуардо Герреро, Маккабі
01 березня 2023, 18:15
Луганська Зоря офіційно оголосила про підписання нападника Едуардо Герреро з Маккабі Тель-Авів.
Клуб не повідомляє про термін контракту, але Маккабі до цього писав про оренду до кінця сезону з правом викупу.
До цього 23-річний панамець виступав за Універсітаріо, Маккабі(Тель-Авів), Хапоель (Єрусалим), Бейтар (Тель-Авів), Бейтар (Єрусалим).
Відзначимо, що це підписання деякою мірою історичне. Герреро — перший представник Панами в УПЛ.
До цього Зоря підписала флангового нападника Дениса Почапського, півзахисника Кирила Дришлюка, та захисника Павла Полегенька.