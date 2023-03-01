Харків'яни оформили перехід креативного вінгера.
Владислав Наумець, Металіст
01 березня 2023, 19:40
Напередодні вінгер Владислав Наумець завершив співпрацю з одеським Чорноморцем. Але довго без клубу він не пробув.
23-річний футболіст приєднався до харківського Металіста, за який буде виступати під 10 номером. Про термін контракту не повідомляється.
Наумець — вихованець луганської Зорі. Після він виступав у системі київського Динамо, а у 2018 році перейшов до грецького клубу ПАС Яніна.
У серпні 2022 року Наумець повернувся в Україну. Спочатку футболіст грав за Минай, а після — за Чорноморець.
Раніше повідомлялось, що Металіст оголосив про підписання півзахисника Богдана Бойчука.