Україна

Центральний матч туру.

ОЛЕКСАНДРІЯ – ДНІПРО-1

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 12:00. ОЛЕКСАНДРІЯ, НІКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Хоча цей тур перший після перерви, обидва суперники вже встигли у календарному році себе показати. Олександрія зіграла перенесений матч чемпіонату проти Металіста 1925, а Дніпро-1 провів матчі Ліги конференцій проти кіпрського АЕКу.

І обидві команди зіграли так, що їм є, про що шкодувати. Дніпро-1 просто закінчив свої виступи в єврокубках, а Олександрія ледве врятувала нічию проти команди, яка явно поступалася їй за ресурсом. Проблеми у команд виявилися дуже різні, практично протилежні: якщо лідер чемпіонату продемонстрував нездатність загострити гру, створити гідні моменти, то Олександрія поплатилася за авантюрність. Металіст 1925 забив далеко не три моменти з трьох: висока лінія оборони олександрійців сама по собі надавала харківському клубу багато шансів.

Все, за великим рахунком, зводиться до персоналій. Травма Артема Довбика дуже спростила завдання АЕКу: Дніпро-1 проводив усі атаки без вістря. Вже зараз відомо, що травма Артема виявилася несерйозною, і проти Олександрії зіграти він зможе. Але чи з перших хвилин він вийде – чи чекати тільки появи на заміну?

Між іншим, Артем зобов'язаний нести серйозну небезпеку воротам Гороха у будь-якому разі. І для атаки Дніпра-1 загалом, і для Довбика зокрема гра на просторі – максимально комфортне середовище, а оборона Олександрії, за всієї поваги до неї, не показала нічого, що нагадує “бетон”. Можливо, вихід Довбика саме в кінці, проти втомлених захисників, буде навіть небезпечнішим... Хоча набагато ймовірніше, що Кучер не шукатиме добра від добра і просто дасть зіграти головній зірці стільки, скільки дозволить її фізична готовність.

Історія протистояння

Олександрія – дуже незручний суперник для Дніпра-1. Три перші зустрічі в історії вона виграла “просто”, здобувши три очки у турнірну таблицю, а четверту – по пенальті, вибивши з Кубку України. У березні 2021-го Дніпро-1 досяг першого хоча б відносно непоганого результату проти Олександрії (домашня нульова нічия), а минулої осені вперше її переміг.

Орієнтовні склади

Олександрія: Горох — Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков — Михайленко, Рибалка — Мустафаєв, Волошин, Шулянський — Третьяков

Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу — Довбик

прогноз 1:2

Віталій Пасічний, Football.ua