Футболіст останнім часом грав у Словаччині.
Ерік Рамірес, Динамо
01 березня 2023, 20:20
Київське Динамо офіційно оголосило про повернення венесуельського нападника Еріка Раміреса.
Форварда вже внесено до заявки команди на сезон-2022/2023 під 15 номером.
У січні 2022 року Динамо відправило Раміреса в оренду до братиславського Словану. За цей час він забив три голи у 16 матчах чемпіонату, маючи при цьому один асист.
Нагадаємо, що Рамірес приєднався до Динамо у липні 2021 року зі словацького ДАКу. На його рахунку один гол у 7 поєдинках.
Раніше повідомлялось, що Динамо віддало центрального захисника Бурду в оренду в Зорю.