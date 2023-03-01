Україна

Футболіст останнім часом грав у Словаччині.

Київське Динамо офіційно оголосило про повернення венесуельського нападника Еріка Раміреса.

Форварда вже внесено до заявки команди на сезон-2022/2023 під 15 номером.

У січні 2022 року Динамо відправило Раміреса в оренду до братиславського Словану. За цей час він забив три голи у 16 матчах чемпіонату, маючи при цьому один асист.

Нагадаємо, що Рамірес приєднався до Динамо у липні 2021 року зі словацького ДАКу. На його рахунку один гол у 7 поєдинках.

Раніше повідомлялось, що Динамо віддало центрального захисника Бурду в оренду в Зорю.