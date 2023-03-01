Гравець приєднався до команди Мірчи Луческу.
Решат Рамадані, Динамо
01 березня 2023, 21:22
Київське Динамо підписало опорного півзахисника Шкендії Решата Рамадані.
19-річний футболіст буде виступати за киян під 92 номером. Поки невідомо, на який термін підписаний контракт із гравцем. Він виступатиме за "біло-синіх" під номером 92.
У сезоні-2022/23 північномакедонець став основним гравцем клубу, провівши 21 матч, у яких відзначився одним асистом.
Також зазначимо, що півзахисник — гравець молодіжної збірної Північної Македонії (3 матчі без гольових дій).
Раніше повідомлялось, що київське Динамо дозаявило на сезон нападника збірної Венесуели Еріка Раміреса.