Україна

Гравець приєднався до команди Мірчи Луческу.

Київське Динамо підписало опорного півзахисника Шкендії Решата Рамадані.

19-річний футболіст буде виступати за киян під 92 номером. Поки невідомо, на який термін підписаний контракт із гравцем. Він виступатиме за "біло-синіх" під номером 92.

У сезоні-2022/23 північномакедонець став основним гравцем клубу, провівши 21 матч, у яких відзначився одним асистом.

Також зазначимо, що півзахисник — гравець молодіжної збірної Північної Македонії (3 матчі без гольових дій).

Раніше повідомлялось, що київське Динамо дозаявило на сезон нападника збірної Венесуели Еріка Раміреса.