Україна

Луганський клуб поповнився ще одним гравцем оборони.

Луганська Зоря підписала центрального захисника полтавської Ворскли Віталія Мороховця.

Молодий 19-річний футболіст був на зборах з командою у Туреччині, про що ми повідомляли у нашому ексклюзиві.

Патрік ван Леувен вирішив залишити футболіста. Про термін дії контракту поки не повідомляють.

Мороховець виступав за юнацьку команди Ворскли у сезоні-2022/23. Він зіграв 18 матчів, у яких гольовими діями не відзначався.