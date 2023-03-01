Україна

Футболіст вперше поспілкувався із пресслужбою Динамо.

В останній день трансферного вікна в Україні київське Динамо підписало опорного півзахисника Шкендії Решата Рамадані.

19-річний футболіст вже встиг прокоментувати свій трансфер у столичний клуб.

"Я дуже радий приєднатися до такої великої команди, як Динамо Київ. Це клуб європейського рівня, це найкращий клуб в Україні! Я знав, що це велике місто. Я знаю, що в Україні війна, проте я бачу, які у вашій країні сміливі люди. Весь світ зараз захоплюється вами!

Я людина з маленького міста, яке має велике серце. Я хочу продемонструвати всі свої навички, вміння та проявити себе у цьому клубі. Раніше я грав центрбека, зараз можу зіграти і у захисті, і у півзахисті. Проте найзручніша і найкраща для мене позиція — опорний півзахисник".

"Емоції, коли дізнався про перехід? Я спершу не повірив у це, я й досі у це не вірю! Я зараз дуже сильно схвильований, для мене це надзвичайно великий трансфер, я перебуваю наче уві сні! Я був дуже збентежений. Можу сказати, що віддам всього себе для клубу, аби досягти з Динамо висот.

Війна? Я не побоявся, бо я приїхав грати, показувати себе з найкращої сторони та стати чемпіоном з Динамо Київ! До того ж, повторюся, ваші люди просто зачаровують світ! 92 номер взяв через фанатів мого колишнього клубу — Шкендії. 92 — це рік створення фанатського руху Шкендії. Я присвячую цей номер їм", — сказав футболіст.