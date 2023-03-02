Дніпряни посилили захисну ланку.
Віталій Федорів, фото Металіст
02 березня 2023, 22:27
Дніпро-1 намагатиметься утримати першу сходинку турнірної таблиці та зрештою стати чемпіоном України у другій частині сезону.
Для цього дніпряни не могли обійтись без підсилення складу. Новачком команди став колишній захисник Металіста Віталій Федорів. Він є в заявці команди на сайті УПЛ.
Зазначимо, що в цьому сезоні Федорів не мав постійної ігрової практики, провівши в складі харків'ян всього лише п'ять матчів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 заявив на сезон лівого захисника харківського Металіста Олександра Каплієнка.