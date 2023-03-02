Україна

Дніпряни посилили захисну ланку.

Дніпро-1 намагатиметься утримати першу сходинку турнірної таблиці та зрештою стати чемпіоном України у другій частині сезону.

Для цього дніпряни не могли обійтись без підсилення складу. Новачком команди став колишній захисник Металіста Віталій Федорів. Він є в заявці команди на сайті УПЛ.

Зазначимо, що в цьому сезоні Федорів не мав постійної ігрової практики, провівши в складі харків'ян всього лише п'ять матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 заявив на сезон лівого захисника харківського Металіста Олександра Каплієнка.