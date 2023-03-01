Україна: Перша ліга

Орендну угоду з львівським клубом розраховано до кінця сезону.

Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту із півзахисником Дніпра-1 Сергієм Горбуновим.

Орендну угоду з 28-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону. У львівській команді футболіст виступатиме під 20 номером.

"У мене дуже приємні враження від того, що я перейшов у Карпати. Адже команда б‘ється за вихід в українську Прем‘єр-лігу. Це мене й підштовхнуло переїхати до Львова. Карпати – це клуб з амбіціями, ми боротимемося за вихід в УПЛ. Особисто знайомий з Кожановим, Дуцем, з ними грав у Маріуполі. Також знаю Хобленка, адже перетинались з ним у Дніпрі-1. Думаю, що проблем з адаптацією не буде. У Карпат класні фанати, тому доведеться докласти максимум зусиль, щоб їх не підвести", — сказав Горбунов.

Нинішнього сезону Горбунов провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився двома результативними передачами.

До цього Сергій виступав за Маріуполь, Металіст та Дніпро.