Кривбас - Колос, УПЛ
03 березня 2023, 17:45
У рамках 16 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас вдома приймав Колос.
Єдиний гол був забитий у другому таймі. На 61 хвилині Віталій Вернидуб забив головою з близької дистанції.
До вашої уваги відео голу та огляд матчу:
Кривбас — Колос 1:0
Голи: Вернидуб, 61
Кривбас: Сарнавський — Якімець (Понєдєльнік, 89), Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков — Банада, Капіч — Микитишин (Задерака, 80), Татарков (Приходько, 90+3), Хомченовський — Устименко (Дебелко, 81).
Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Ємець — Богданов (Мілько, 64), Оріховський — Болбат (Ільїн, 77), Смирний (Мякушко, 77) — Безбородько (Попов, 85), Лисенко (Ісаєнко, 64).
Попередження: Бескоровайний — Богданов, Гончаренко, Кравченко.