Україна

Захисник — про матч проти Колоса.

Центральний захисник криворізького Кривбасу та автор переможного голу в грі проти Чорноморця Віталій Вернидуб оцінив перемогу команди у 16 турі УПЛ.

"Дійсно, дуже важлива перемога сьогодні. Тому що була велика перерва у чемпіонаті: ми довго готувались до поновлення УПЛ та до цього поєдинку. Вітаю нашу команду. Хлопці зіграли як справжні мужики. Дякую їм за цей успіх. Ми знали, що Колос — дуже сильна команда. Вони зараз перебудувались, грають у цікавий футбол. Грають у "ромб", який привіз нам Віктор Скрипник. У них попереду ще багато роботи. Тому бажаю їм тільки удачі.

Награвали подібний гол? Ті ні, тук як-то кажуть «палка стріляє один раз на рік». А у Кривбасі я "стріляю тільки один раз на два роки" (посміхається). Присвячуємо перемогу нашим воїнам, нашим ЗСУ. Ми граємо зараз тільки завдяки ним і для них", — наводить слова захисника офіційний сайт клуба.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Кривбасом та Колосом.