Україна

Захисник відзначився в матчі з Колосом.

У 16-му турі УПЛ Кривбас у Кривому Розі мінімально здолав Колос — 1:0. Перемогу "червоно-чорним" приніс влучний удар захисника Віталія Вернидуба. Футболіст вдало підключився до атаки під час кутового і головою розстріляв ворота ковалівців.

Для Вернидуба це перший гол у складі Кривбасу. Для цього йому знадобилось 10 матчів. Нагадаємо, Вернидуб перейшов до криворізької команди в середині 2022 року із Зорі на правах вільного агента.

Звіт про матч Кривбас — Колос читайте невдовзі на нашому сайті.