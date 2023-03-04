Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та петровський Інгулець.
Назар Волошин, фото ФК Динамо Київ
04 березня 2023, 13:26
Київське Динамо та петровський Інгулець матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського продовжуватимуть програму шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Мірча Луческу вирішив використати з перших хвилин Руслана Нещерета в рамці воріт, тоді як Дячук зіграє в центрі захисту, на флангах якого розташуються Караваєв та Дубінчак. Волошин та Кабаєв складуть фланги півзахисту, а атаку очолить Ванат.
Сергій Ковалець у своєму дебютному стартовому складі використав схему з п'ятьма захисниками, у якій Ченбай з'явиться в центральній трійці, а Одарюк та Козак складуть фланги півзахисту.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Боль, Яцик, Рамірес, Андрієвський, Гармаш, Лонвейк, Сирота, Царенко, Беніто, Перріс.
Запасні: Білик, Поспєлов, Осипенко, Мельничук, Козиренко, Головкін, Коробенко, Марусич, Кравчук, Резепов.
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Ченбай, Смоляков — Одарюк, Клименко, Кухарук, Козак — Сітало.
Гра Динамо Київ — Інгулець почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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