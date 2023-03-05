Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та донецький Шахтар.

Харківський Металіст 1925 зіграє проти донецького Шахтаря на полі Арени Львів у рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Едмар, після нічиєї проти Олександрії (3:3), залучив до стартового складу Сидоренка до рамки воріт, тоді як Курило повернувся до центру захисту.

Ігор Йовічевіч, на тлі перемоги над закарпатським Минаєм (4:1), вирішив використати з перших хвилин Михайліченка на лівому фланзі захисту, тоді як Траоре очолить атаку.

Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Я. Мартинюк — Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк — Чирук.

Запасні:, І. Потімков, Іванніков, Коваленко, Рудавський, Ю. Потімков, Абдуллаєв, Дмитренко, Ігор, Островський.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.