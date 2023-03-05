Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та донецький Шахтар.
Лассіна Траоре, фото ФК Шахтар Донецьк
05 березня 2023, 13:17
Харківський Металіст 1925 зіграє проти донецького Шахтаря на полі Арени Львів у рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Едмар, після нічиєї проти Олександрії (3:3), залучив до стартового складу Сидоренка до рамки воріт, тоді як Курило повернувся до центру захисту.
Ігор Йовічевіч, на тлі перемоги над закарпатським Минаєм (4:1), вирішив використати з перших хвилин Михайліченка на лівому фланзі захисту, тоді як Траоре очолить атаку.
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Я. Мартинюк — Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк — Чирук.
Запасні:, І. Потімков, Іванніков, Коваленко, Рудавський, Ю. Потімков, Абдуллаєв, Дмитренко, Ігор, Островський.
Запасні: Шевченко, Різник, Гочолеішвілі, Тейлор, Фарина, Криськів, Очеретько, Назарина, Петряк, Тоіров, Сікан, Келсі.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.
Гра Металіст 1925 — Шахтар почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.