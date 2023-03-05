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Фахівець дав свій коментар після впевненої перемоги.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч оцінив розгромну перемогу над Металістом 1925 з рахунком 7:0.

"Ми рухаємося з філософією від матчу до матчу. Навіть не думали про Феєнорд, виходили лише з думками перемогти сьогодні, щоб зменшити відставання від Дніпра-1. Розуміли важливість цього поєдинку для отримання першого місця, яке ми вже не хочемо віддавати.

Немає маленьких перемог, а ставлення, налаштованість і мотивація – це все помножилося на нашу якість і вилилося в результат. Були гарні комбінації, розіграші та голи. Цей матч вийшов таким, про який мріє кожен тренер. Узяли важливі три очки і тільки тепер будемо думати про Феєнорд.

З погляду психології для нас було важливо швидко забити. Одразу вийшло забити декілька голів. Повторюсь: можу тільки подякувати своїм хлопцям за ставлення і тактичний план. Ми серйозно готувалися до цього суперника і зіграли так, як він дозволив.

Після матчу здається, що він видався легким, але ми мусили вигравати єдиноборства, дати динаміку та закрити передачі на Ременюка, Русина й Чирука. Також потрібно було нейтралізувати центр поля, Мартинюка і Вачіберадзе. У суперника є дуже багато талановитих футболістів, і якщо просто спостерігати за ними, то вони можуть створити дуже багато проблем будь-кому".

"Тоіров? Хотілося дати йому ігровий час, але і Криськіву потрібно було відчути ігровий ритм, адже він зможе зіграти з Феєнордом. Криськів провів лише два тренування в загальній групі, тому хотілося збільшити обойму футболістів на Феєнорд.

У нас кадрова проблема з гравцями оборони, і ми ще думаємо, як її розв’язати. Я не знаю, чи хтось стикався з тим, що перед матчем у тебе випадають обидва латералі – Конопля й Михайліченко, плюс Бондар та Козік, який міг допомогти, але два дні тому підвернув гомілкостоп. Серед захисників ми можемо розраховувати лише на Тейлора та Ракіцького.

Протягом цих чотирьох днів слід вигадати, як зліпити достойну і конкурентоздатну команду в грі проти дуже достойного суперника. Учора дивились матч Феєнорда, і я побачив їх темп, ритм та сильних виконавців – нам буде дуже важко. Але ми знову віримо, що неможливе може стати можливим, тож битимемося – це наш мінімум, який ми можемо зробити".

Огляд матчу Металіст 1925 — Шахтар

"Криськів устиг повністю відновитися і двічі повноцінно потренуватися, що не скажеш про Шведа. Мар’ян теж відновився, але він двічі тренувався лише в легкому режимі. Мене тішить, що потроху всі відновлюються.

Відсутній тільки Матвієнко, у якого чотири чи п’ять днів температура. Це ще одна проблема в обороні, адже ми не знаємо, чи він буде готовий до Феєнорда. Таке деколи стається, але ми повинні бути згуртованими, щоб перший матч зіграти на максимум", — сказав тренер.