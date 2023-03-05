До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 5 березня 2023 року, 14:00.
Металіст 1925 - Шахтар, сайт Шахтаря
05 березня 2023, 16:48
Шахтар розгромив Металіст 1925 в матчі 16 туру УПЛ. Донеччани забили супернику сім голів. Дублем відзначився Зубков, також забивали Михайліченко, Траоре, Петряк, Ракицький та автоголом відзначився Кулило.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Металіст 1925 — Шахтар 0:7
Голи: Зубков, 5, 40, Михайліченко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Я. Мартинюк — Русин (Ігор, 67), Вачіберадзе (Кравченко, 46), Бичек (Дмитренко, 85), Ременюк (Абдуллаєв, 46) — Чирук (Островський, 68).
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 46) — Зубков (Петряк, 46), Бондаренко (Криськів, 60), Джурасек, Судаков (Очеретько, 71) — Траоре (Сікан, 59).
Попередження: Траоре.