Україна

Півзахисник дав свій коментар.

Віталій Буяльський прокоментував поразку від Інгульця у матчі 16-го туру чемпіонату України.

"Фізично наша команда була готова до цієї гри. Можливо, я не був повністю готовий, тому що багато пропустив на зборах. Мої партнери провели з урахуванням зборів 16 або 17 матчів, і не можна виключати, що у хлопців немає певної свіжості. Може, потрібно паузу дати.

Буяльський порівняв футбольні поля у Туреччині та Києві.

"По-моєму, вони однакові. Коли ти прилітаєш до Туреччини, то тільки в перші два дні чудовий газон. А потім, після частих тренувань, він уже не такої гарної якості. Можливо, в майбутньому ми вже в Україні готуватимемося до сезону".

Про молодих футболістів

"Щоб молоді футболісти прогресували, їм потрібен час. Коли ти граєш у Динамо, тобі ніхто часу не дасть. Якщо ти сьогодні погано зіграв, завтра ти вже не будеш у складі. Свій рівень ти маєш показувати сьогодні та доводити, що гідний грати у Динамо.

А часу ніхто не дасть: ні наші вболівальники, ні президент клубу", — сказав Віталій Буяльський.

Нагадаємо, що 12 березня Динамо зіграє проти Дніпра-1 у чемпіонаті України.