До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 6 березня 2023 року, 13:00.
Львів - Минай, сайт УПЛ
06 березня 2023, 21:05
Програму 16 туру УПЛ закривали матчем Львів — Минай, в якому мінімальну перемогу здобули господарі — 1:0. Единий гол на 77-ій хвилині забив Ременяк.
У наступному турі Львів проведе гостьовий матч проти луганської Зорі, а закарпатський Минай на своєму полі зустрічатиметься з Олександрією.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Львів — Минай 1:0
Гол: Ременяк, 77
Львів: Рибка — Ґільєрме (Богунов, 46), Ґабріель, Дитятьєв (Никитюк, 53), Траоре — Алібеков, Антоніо (Мильченко, 69) — Свржняк (Ременяк, 63), Бєляєв, Кузик — Грисьо (Есеола, 53).
Минай: Бандура — Гончар (Голуб, 84), Горін (Кравчук, 80), Мельник, Нємчанінов — Петько (Шишка, 79), Вітенчук (Паламар, 84) — Гечев (Рогозинський, 72), Твердохліб, Булеза — Вишневський.
Попередження: Есеола — Мельник