Українець проявив себе у грі проти Металіста 1925.
Ярослав Ракицький, ФК Шахтар
08 березня 2023, 21:28
Ярослав Ракицький потрапив до команди тижня FIFA 23 Ultimate Team.
Захисник Шахтаря отримав спеціальну картку із покращеними показниками. У матчі проти Металіста 1925 (7:0) футболіст забив гол і відзначився результативною передачею.
З урахуванням оновлення, рейтинг Ракицького склав 84.
Зазначимо, що також до команди тижня потрапив колишній правий захисник Шахтаря Додо, який нині виступає за Фіорентину.