Україна

Українець проявив себе у грі проти Металіста 1925.

Ярослав Ракицький потрапив до команди тижня FIFA 23 Ultimate Team.

Захисник Шахтаря отримав спеціальну картку із покращеними показниками. У матчі проти Металіста 1925 (7:0) футболіст забив гол і відзначився результативною передачею.

З урахуванням оновлення, рейтинг Ракицького склав 84.

Зазначимо, що також до команди тижня потрапив колишній правий захисник Шахтаря Додо, який нині виступає за Фіорентину.