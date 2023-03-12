Україна

Скільки чвертьфіналістів юнацької ЛЧ цього разу виставить Кучук?

У рамках 17-го туру УПЛ Рух прийме Колос.

РУХ — КОЛОС

НЕДІЛЯ, 15:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Спочатку про хороше. Хоча обидва сьогоднішні суперники знаходяться в самій середині таблиці, обом все ще загрожує виліт. Так вже проходить сезон, що ніхто не провалює всю дистанцію і не відвалюється від пелотону – Рух та Колос навіть від зони прямого вильоту відділяють три та шість очок відповідно.

Песиміст скаже, що багато посередніх команд і мало сильних – але принаймні немає “ходячих мерців”. Немає команд, з яких по ходу сезону йшли б усі гравці основи, які б починали догравати сезон дублем, матчі з якими були гарантованими трьома очками для всіх поспіль... Після 2014-го УПЛ побачила багато таких персонажів Breaking Bad – і, здається, навчилася обходитися без них.

А тепер про погане.

Цікаво, Колосу самому цікаво грати в той футбол, в який він грає? У 16 матчах команди відбулося 33 голи – ледве більше двох м'ячів за гру. Якщо вникнути в контекст, то все ще “цікавіше”: підопічні Вишняка не змогли скувати атаку Шахтаря (0:3), Олександрії (1:4) та Дніпра-1 (1:3), а в решті матчів майже все вирішує перший гол. Усі перемоги Колоса – 1:0 або 2:0, усі шість поразок – від тих суперників, які відкрили рахунок, із п'яти нічиїх дві – нульові.

Команда Вишняка вміє відбиватись, грати на контратаках. Коли їй вдається відкрити рахунок, шанси успіх зростають у геометричній прогресії. Коли вже забивають їй, то Колосу стає майже нічого запропонувати супернику – хіба що індивідуальна майстерність, якої не так і багато. Автобус, найеталонніший в УПЛ – у першій частині сезону Металіст 1925 був близький до такого, але з Едмаром він перестав на подібне претендувати, за рядом причин.

Проблема в тому, що останнім часом Колос почали бити його зброєю. Насамперед команда просто перестала претендувати на найвищі місця – на відміну від часів, коли вона два сезони пробивалася до єврокубків. Кривбас забодав їхню команду Вишняка тисячею подач та навісів – і з Рухом, чесно кажучи, очікується щось схоже. Оголювалися проблеми з креативом, і найкраще їх характеризує фігура Дениса Безбородька. За 1 (один) матч у Зорі на самому старті сезону форвард забив два голи – причому не комусь, а Ворсклі. Після цього він Безбородько пішов у Колос – і у 14 (чотирнадцяти) матчах забив лише один гол.

Рух, повторюся, йде близько навіть до зони прямого вильоту – але, звісно, нікуди не вилетить. Леонід Кучук має вже великий досвід вирішення таких скромних завдань – і прагматизмом має задавити навіть чотири команди у нинішній УПЛ, не кажучи про дві. Тут проблема швидше в тому, що на підході у Руху десант зірочок молодіжки: хлопців, які стали чемпіонами України на молодіжному рівні, вибили в єврокубках Інтер, зараз близькі до захисту титулу... І ось віддача цього дрімтиму для десятої команди ліги в останній грі: один Марко Сапуга (до речі, син відомого гравця дев'яностих Андрія Сапуги) у старті та цілий натовп тінейджерів на лавці.

Не знаю, тренеру, звичайно, видніше, але здається, що для оптимального виведення гравців на новий рівень Руху потрібен інший головний тренер. Всі ми сто разів чули, наскільки професійний футбол інший – але також ми бачимо, як багато гравців молодіжки Шахтаря продемонстрували повну конкурентоздатність цього сезону. А від Руху, м'яко кажучи, не вимагають чемпіонства. Кучук хороший тренер, але надто консервативний – а от у команді Козловського міг бути більш актуальним той самий Ротань.

Зокрема дуже цікаво, хто замінить Юрія Клімчука. Форвард, який забив в останній грі, в ній також отримав четверту жовту і проти Колоса зіграти не зможе. І тепер у Кучука є практично лобовий вибір між двома персонажами. Перший – Брайт Енобахаре, форвард зі школою Вулверхемптона та великим досвідом гри у Чемпіоншипі. Другий – Ярослав Карабін, 20-річний нападник, який, хоч і не має відношення до героїчного походу юніорів, але забив у кожному (!) із трьох останніх матчів дорослого Руху. Старий кінь (умовно старий – Енобахарі всього 25) борозни, може, й не зіпсує, але глибоко теж не зоре – і саме тому хотілося б побачити Карабіна.

Історія протистояння

Перевага у протистоянні в Колоса – правда, дуже хитка. За чотирьох перемог команда з Ковальовки тричі поступилася і один матч звела внічию – вже сьогодні протистояння може досягти повного балансу.

Орієнтовні склади

Рух: Паньків — Веремієнко, Лях, Дідик, Мисик — Слюсар, Сапуга — Соломон-Отабор, Альваренга, Таллес — Карабін

Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Ємець — Богданов, Оріховський, Болбат, Смирний - Безбородько, Лисенко

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua