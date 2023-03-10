Україна

Усі кошти будуть передані до фонду Трибуна Героїв.

Криворізький Кривбас офіційно повідомив, що відкриває продаж квитків на домашній матч із донецькийм Шахтарем.

Це буде благодійний продаж. Всі зібрані кошти в рамках цієї акції будуть передані до фонду Трибуна Героїв, щоб допомогти сім’ям загиблих ультрас.

"Спеціально заради цієї ініціативи ми звернулися до Української Прем’єр Ліги та отримати всебічну підтримку нашої акції. Керівництво УПЛ погодилось передати нам 15 квитків, які є квотою Ліги згідно з положенням щодо додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професійних футбольних клубів в умовах воєнного стану.

До цього ми додали ще 5 квитків з клубної квоти. Таким чином, ми виставляємо на продаж 20 благодійних квитків за ціною 5000 гривень кожен, щоб досягти нашої мети — зібрати 100 тисяч гривень для фонду Трибуна Героїв. В єдності — наша сила! Тільки разом переможемо!", — пишеться на сайті Кривбасу.

Придбати квитки та допомогти фонду Трибуна Героїв можна за цим посиланням.

Детальніше про цей фонд можна прочитати на Football.ua.