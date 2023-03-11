Україна

Центральний матч туру УПЛ відбудеться у неділю, 12 березня, о 13:00.

У п'ятницю ввечері, 10 березня, київське Динамо поїздом вирушило до Ужгорода на центральний матч 17 туру УПЛ проти Дніпра-1. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні кияни проведуть тренування під керівництвом Мірчі Луческу.

На поєдинок із дніпрянами румунський фахівець взяв 24 футболісти, у списку яких не опинилося нападника Владислава Супряги, але в ньому присутній новачок "біло-синіх" Решат Рамадані.

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.

Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Решат Рамадані, Володимир Шепелєв, Олександр Яцик, Олександр Караваєв, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Беніто, Кахім Перріс, Джастін Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко.

Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 – Динамо відбудеться завтра, 12 березня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.