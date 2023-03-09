Україна

Попереду у дніпрян матч проти Динамо.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер поділився думками перед матчем з Динамо Київ у чемпіонаті України.

"Звісно, що Динамо – це дуже гарний подразник, і для нас це буде дуже важливий матч, як і наступні зустрічі теж, адже до кожного поєдинку ми готуємося, як до останнього.

Звичайно, ми розуміємо, що у футболі не буває ніяких дрібниць. Якщо будемо зібраними й морально, і мати постійну концентрацію, то вважаю, що нам усе повинно вдатися. Але ж ми розуміємо, що це футбол, за що ми його і любимо, адже він непередбачуваний і усе може статися. Так що загадувати наперед, що буде важливіше – фізика чи тактика – дуже важко.

Футбол перевертається за одну хвилину. Треба бути зібраним, концентрованим і грати на команду. Якщо на полі будуть командні дії, то у нас буде щось виходити", — цитує Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

Матч Дніпро-1 — Динамо відбудеться 12 березня. Час початку поєдинку — о 13:00.

Раніше повідомлялось, що Дніпро-1 веде перемовини з Довбиком щодо продовження контракту.