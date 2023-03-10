До вашої уваги трансляція центрального матчу 17 туру УПЛ.
Динамо - СК Дніпро-1, СК Дніпро-1
10 березня 2023, 14:55
Центральним матчем 17 туру української Прем'єр-ліги буде зустріч між Дніпром-1 та київським Динамо.
Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард, 12 березня. Стартовий свисток матчу прозвучить о 13:00 за київським часом.
Головним арбітром буде Дмитро Кривушкін, а за систему ВАР відповідатиме Олександр Корнійко.
Онлайн трансляція:
Після 15 ігор Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи однакову кількість очок із Шахтарем — по 36. Динамо посідає лише четверте місце, поступаючись Зорі, набравши 30 балів.