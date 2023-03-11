Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та харківський Металіст 1925.

Одеський Чорноморець та харківський Металіст 1925 завершуватимуть суботню програму сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після перемоги над рівненським Вересом (3:1), залучив до стартового складу Брагару до лівого флангу захисту, тоді як Демченко зіграє в центрі поля, а Алефіренко розташується ліворуч в атаці.

Едмар, на тлі розгрому від донецького Шахтаря (0:7), вирішив використати з перших хвилин Габелка в центральному трикутнику, тоді як Дмитренко зіграє на лівому фланзі атаки, а Бичек розташується на вістрі.

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Юсов, Алефіренко.

Запасні: Варакута, Даскалиця, Гладкий, Білий, Штогрін, Задоя, Черткоєв, Політило, Селін.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Габелок, Я. Мартинюк, Вачіберадзе — Русин, Бичек, Дмитренко.

Запасні: І. Потімков, Іванніков, Капінус, Коваленко, Рудавський, Ю. Потімков, Ігор, Ременюк, Абдуллаєв, Чирук, Островський.



Гра Чорноморець — Металіст 1925 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.