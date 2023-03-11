Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру УПЛ, що відбувся 11 березня 2023, 13:00.
Зоря Луганськ, фото Instagram.com/vova.brazhko
11 березня 2023, 18:20
Луганська Зоря у рамках 17 туру УПЛ здобула комфортну перемогу над Львовом із рахунком 3:1.
Голи Імерекова, Русина та Булеци дозволили колективу Патріка ван Леувена відірватись від Динамо на чотири очки. В гостей відзначився Бугай.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Зоря — Львів 3:1
Голи: Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87.
Зоря: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко, Мишньов (Чурко, 75) — Герреро (Погорілий, 75), Булеца (Дришлюк, 85), Хлань (Антюх, 66) — Русин (Хахльов, 86).
Львів: Рибка — Грисьо, Траоре, Ігор, Никитюк — Алібеков (Богунов, 68), Кузик — Беляєв, Антоніо, Свржняк (Мильченко, 56) — Есеола (Бугай, 46).
Попередження: Імереков, Герреро — Никитюк, Алібеков, Антоніо, Траоре.