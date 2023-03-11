Україна

Команда Патріка ван Леувена продовжує утримувати третє місце в УПЛ.

Луганська Зоря у домашньому матчі 17 туру української Прем'єр-ліги здобула впевнену перемогу над Львовом з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині поєдинку, коли у воротах львів'ян розписався Назарій Русин.

Потім на 54 хвилині Максим Імереков подвоїв перевагу команди Патріка ван Леувена. На 70 хвилині зустрічі Сергій Булеца забив третій м'яч у ворота Львова.

Проте останнє слово було за командою Олега Дулуба, яка забила на 87 хвилині, коли результативним ударом відзначився Владислав Бугай.

Зазначимо, що у цьому матчі двома результативними передачами відзначився новачок луганчан Едуардо Герреро.

Після 17 ігор Зоря набрала 34 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відірвавшись від Динамо на чотири бали, але кияни мають гру в запасі. У Львова 12 балів та останній рядок – до рятівного 12 місця – п'ять очок.

Зоря — Львів 3:1

Голи: Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87.

Зоря: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко, Мишньов (Чурко, 75) — Герреро (Погорілий, 75), Булеца (Дришлюк, 85), Хлань (Антюх, 66) — Русин (Хахльов, 86).

Львів: Рибка — Грисьо, Траоре, Ігор, Никитюк — Алібеков (Богунов, 68), Кузик — Беляєв, Антоніо, Свржняк (Мильченко, 56) — Есеола (Бугай, 46).

Попередження: Імереков, Герреро — Никитюк, Алібеков, Антоніо, Траоре.