Український вінгер відреагував на перемогу Челсі у матчі з Лестером, у якому він відзначився асистом.
Михайло Мудрик, getty images
12 березня 2023, 00:14
У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер зазнав домашньої поразки від лондонського Челсі з рахунком 1:3.
Атакуючий півзахисник "синіх" Михайло Мудрик, який віддав асист у моменті з голом Маттео Ковачича, відреагував на свою дебютну результативну дію у футболці Челсі.
"Довірся процесу. Ніколи не поспішай. Наберись терпіння. І Він все зробить", — написав Михайло Мудрик в Instagram, додавши емодзі хреста.
Дивитися відео голів та огляд матчу Лестер — Челсі ви можете на Football.ua.