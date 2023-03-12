Україна

Український вінгер відреагував на перемогу Челсі у матчі з Лестером, у якому він відзначився асистом.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер зазнав домашньої поразки від лондонського Челсі з рахунком 1:3.

Атакуючий півзахисник "синіх" Михайло Мудрик, який віддав асист у моменті з голом Маттео Ковачича, відреагував на свою дебютну результативну дію у футболці Челсі.

"Довірся процесу. Ніколи не поспішай. Наберись терпіння. І Він все зробить", — написав Михайло Мудрик в Instagram, додавши емодзі хреста.

Дивитися відео голів та огляд матчу Лестер — Челсі ви можете на Football.ua.