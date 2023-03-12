Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 12 березня 2023 року, 13:00.

У рамках 17 туру УПЛ київське Динамо у виїзному поєдинку переграло Дніпро-1 із рахунком 0:1.

Рахунок у матчі на 41 хвилині відкрив Віталій Буяльський. Він після матчу, до слова, був вилучений з поля за надмірні емоції.

До вашої уваги огляд матчу:

Дніпро-1 — Динамо Київ 0:1

Голи: Буяльський, 41



Дніпро-1: Рибак — Хайнер (Пасіч, 46), Адамюк, Сваток, Каплієнко (Амаш, 63) — Бабенко (Танчик, 81) — Гуцуляк (Підлепенець, 19), Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук — Беніто (Царенко, 58), Буяльський (Гармаш, 88), Лонвейк, Кабаєв (Волошин, 88) — Ванат (Рамірес, 72).



Попередження: Бабенко, Бланко — Беніто, Лонвейк, Караваєв



Після фінального свистка був вилучений Віталій Буяльський (Динамо Київ) (неспортивна поведінка).