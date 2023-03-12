Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 12 березня 2023 року, 13:00.
Фото: Верес Рівне
12 березня 2023, 22:05
У рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес зіграв із полтавською Ворсклою у бойову нічию.
Команди Юрія Вірта та Віктора Скрипника двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити сильнішого у підсумку вони не змогли — 2:2.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Ворскла в 17 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Верес — Ворскла 2:2
Голи: Кравець (АГ), 48, Гайдучик, 60 — Сефері, 25, 85
Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Кльоц, Кучеров, Дахновський (Блізніченко, 79), С.Шарай (Лебеденко, 75), Пасіч (В.Шарай, 82) — Гайдучик (Чеснаков, 75).
Ворскла: Ісенко — Кравець, Пердута, Феліпе (Челядін, 71), Скляр (Кане, 71), Чеснаков - Юрченко, Павлюк (Черниш, 71), Хрипчук — Степанюк, Сефері.
Попередження: Балан, Кравець, Павлюк, Скляр, Феліпе, Курко, Юрченко, Кльоц.