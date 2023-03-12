Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 12 березня 2023 року, 15:00.
У рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги львівський Рух зазнав мінімальної поразки від ковалівського Колосу.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Павла Оріховського, який і приніс до активу Колоса непрості три очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Колос в 17 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Рух — Колос 0:1
Гол: Оріховський, 64
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Слюсар, Довгий — Соломон-Отабор, Таллес (Притула, 68), Альваренга (Мисик, 68) — Карабін (Рунич, 81).
Колос: Волинець — Кравченко (Золотов, 76), Чоботенко, Гончаренко, Ємець — Смирний, Богданов (Велетень, 85) — Болбат, Оріховський, Безбородько (Попов, 89) — Ісаєнко (Мілько, 85).
Попередження: Кравченко, Безбородько, Болбат, Дідик