Україна

Гравець дав свій коментар.

Денис Попов поділився враженнями від переможного матчу проти Дніпра-1 в Ужгороді.

"Так, настрій на гру був особливим. І розмова у команді була. Потрібно було взяти себе в руки, згуртуватися перш за все. Дійсно, поразка у першому весняному матчі на нас дуже вплинула. Ми мали реабілітуватися за неї.

Ми, як і завжди, готувалися грати першим номером, не підлаштовуючись під суперника, як і завжди грає Динамо. Але було багато факторів, які не дозволяти це робити протягом усього матчу, тому вже під час гри доводилося перебудовуватися.

До того ж, якість газону була не найкращого рівня, тож нам подекуди доводилося грати і другим номером, і десь, як кажуть, від простоти. Головним сьогодні був результат, гра відходила на другий план".

Про святкування голу з Луческу:

"Це мало особливе значения, адже він проводить велику роботу з командою, завдяки чому наші гравці розвиваються, прогресують. Це був жест підтримки та подяки, згуртованості нашої команди.

Також цим жестом ми показали молоді, що в Динамо Київ потрібно завжди бути згуртованими і битися один за одного", — наводить слова Попова офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступний огляд матчу Дніпро-1 — Динамо Київ.