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Захисник Дніпра-1 прокоментував поразку від столичного колективу.

У домашньому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 поступився київському Динамо, остаточно втративши лідерську позицію в чемпіонаті.

Дніпро-1 — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Захисник та капітан СК Олександр Сваток після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Звичайно, ми налаштовувались на цю гру, розуміли, наскільки важливо було сьогодні заробити очки. Не можу однозначно сформулювати причину, чому не вдалося їх здобути.

Команда непогано грала проти Динамо, яке є грандом українського футболу. На мій погляд, ми продемонстрували гідну гру та не заслуговували на поразку.

Було складно, але ми мали передумови для створення небезпечних моментів, із яких мали витискати більше. Мали швидше приймати рішення, завдавати ударів.

Щодо виклику до національної збірної, то адміністратор збірної мені написав про необхідність робити візу, адже я потрапив до розширеного списку. А потім до клубу прийшов виклик, де було моє прізвище.

Із Русланом Ротанем ще не розмовляв. Можу лише подякувати йому за довіру. Це дуже приємно. Виклик до збірної — радість та гордість. Мандрівка з Авангарду на Вемблі? Поки не знаю, як це. Подивимось", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме гостьовий матч проти рівненського Вересу.