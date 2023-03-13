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Керманич Дніпра-1 прокоментував поразку від столичного колективу.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні поступився київському Динамо в домашньому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги, остаточно втративши лідерську позицію в чемпіонаті.

Дніпро-1 — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Головний тренер СК Олександр Кучер після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Якщо брати в цілому, то, можливо, останнім часом ми не здобували позитивних результатів. Але в команді все було добре, і настрій теж відповідний. Усе було на позитиві, але в таких матчах все вирішує одна помилка.

Треба бути постійно зібраними, концентрованими і такі помилки робити не можна в обороні. Один гол вирішує підсумок всього матчу. Хто робить менше помилок, той і виграє. Ми припустилися помилки й за це поплатилися.

У Гуцуляка є пошкодження. Він відчув біль у задній поверхні стегна, зробимо медобстеження і потім вже будемо розуміти наскільки важка у нього травма", — заявив український фахівець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме гостьовий матч проти рівненського Вересу.