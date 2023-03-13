Україна

Функціонер дав свій коментар.

Спортивний директор ФК Шахтар Дарійо Срна поділився враженнями після гри з Кривбасом та розповів про деталі організації матчу.

"Можу лише привітати команду. Ви всі знаєте історію наших взаємин з Кривбасом. Вони не захотіли перенести гру, щоб допомогти цим самим собі і всьому українському футболу. Ми дуже довго сюди добирались, але команда, яка бореться за всю Україну, приїхала сюди і відпрацювала! Команда – молодець, проявила шахтарський характер.

Ми звернулися до Кривбаса з проханням перенести матч узагалі з цієї дати. Спочатку вони заявляли, що вболівають за нас у Європі, а в підсумку не погодились на перенесення гри. Я вважаю, що це негарне футбольне рішення. У сьогоднішній ситуації закон має бути для всіх однаковим, і він називається – допомагати один одному. Я одразу скажу, що в такій ситуації, коли Кривбас гратиме у єврокубках, ми обов’язково підемо назустріч і перенесемо матч. Бажаю їм успіху та виходу до єврокубків, а там ми вже назустріч підемо.

Про матч-відповідь з Феєнордом:

"На матч против Кривбасу ми приїхали майже без відновлення. Було приємно тут бути та подихати криворізьким повітрям, адже я тут колись грав і дуже за цим сумував. Це велике місто, з великою історією і великими вболівальниками. Ми на першому місці, де й хотіли бути, тому зробили велику справу. Кривбас нас дуже зарядив, але зараз уже готуємося до матчу в четвер. У Нідерландах будемо грати за Шахтар та весь український футбол", — наводить слова Срна офіційний сайт Шахтаря.