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Захисник столичного колективу прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Київське Динамо напередодні в гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграло дніпровський Дніпро-1.

Дніпро-1 — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Після невдалого результату в попередньому матчі ця перемога дуже важлива для нас задля командного духу, для всього колективу. Ми не мали права так грати проти Інгульця. Сьогодні ж на полі була команда, і ми дуже хотіли перемогти.

Момент зіткнення Буяльського та Бланко я якраз не бачив. Лише почув, як Віталік кричить — і відразу всі підбігли до нього. Буяльському показали червону картку після матчу, але це емоції після такого напруженого протистояння та важкої перемоги. У роздягальні він нічого не казав.

Звісно, він наш лідер, основний гравець. Буде важко без нього проти Зорі, але все одно будемо виходити та грати на перемогу.

Після голу підбігли святкувати до Мірчі Луческу. Команда згуртувалася, це був важливий гол для нас. Тому підбігли всі разом, підтримали і Містера, і весь його тренерський штаб — показали, що ми з ними до кінця", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо гратиме домашній матч проти луганської Зорі.