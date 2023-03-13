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Голкіпер столичного колективу прокоментував перемогу над Дніпром-1.

У гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо обіграло дніпровський Дніпро-1.

Дніпро-1 — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Лише позитивні емоції, тому що попередній матч ми програли й це нас дуже бентежило протягом усього цього тижня. Тому для нас ця перемога є дуже важливою й у психологічному плані, і в плані турнірної таблиці.

Ми, Динамо Київ, така команда, що нас критикують завжди, навіть коли ми граємо добре. Треба було зібратися і подивитися, що ми зробили поганого, а що ні, і показати наш найкращий футбол.

Думаю, за емоціями було видно, що це вольова перемога. Я думаю, що це може бути переломним кроком у боротьбі за чемпіонство.

Поле було непростим. Можливо, це тому, що вчора впродовж дня був дощ. А так, якщо на нього подивитись зі сторони, то воно виглядає дуже добре.

У роздягальні після гри все було якось стримано, бо ми віддали всі емоції та сили на полі. Тому ми не дуже раділи успіху", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гратиме домашній матч проти луганської Зорі.