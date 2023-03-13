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Півзахисник столичного колективу прокоментував успіх у грі проти дніпрян.

Київське Динамо напередодні обіграло дніпровський Дніпро-1 у гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Дніпро-1 — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "біло-синіх" Антон Царенко після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Містер завжди просить гравців, які виходять на заміну, від першої хвилини на полі вмикатися та бути максимально зарядженими. Має одразу бути велике бажання боротися, вигравати та робити все задля перемоги.

Гра була дуже принциповою та відповідальною як для нас, так і для суперників. Попри все, ми сьогодні віддали всі сили заради цієї перемоги.

Завжди потрібно вміти грати як першим номером, так і другим, у залежності від обставин на полі. Головне, що наша тактика на гру спрацювала, і ми перемогли.

Можливо, своєю роботою я в чомусь заслужив на ті моменти, які мав. Але на них напрацювала вся команда. Добре, що вони виникали, але шкода, що не вдалося їх реалізувати та забити другий гол.

На якій позиції мене поставить тренер, там я і буду демонструвати свій максимум, свою найкращу гру та буду старатися допомогти команді здобути позитивний результат.

Звісно, ще є певні моменти у взаємодії з партнерами. Але загалом, можна сказати, я вже пройшов великий шлях з цими хлопцями. Звісно, великий для мене. Мені дуже комфортно у команді, всі партнери мене підтримують, за що я їм дуже вдячний. Сподіваюсь, що разом ми будемо рухатись уперед.

Звісно, ця гра була для нас принциповою. Ми віддали всі сили заради сьогоднішньої перемоги. Я вважаю, що наша команда заслужила ці три очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гратиме домашній матч проти луганської Зорі.