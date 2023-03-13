Україна

Голкіпер полтавців прокоментував нічию проти Вереса.

Павло Ісенко в матчі проти Вереса, фото УПЛ

Павло Ісенко в матчі проти Вереса, фото УПЛ

Полтавська Ворскла напередодні в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги втримала нічию на полі рівненського Вереса.

Верес — Ворскла 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Воротар "зелено-білих" Павло Ісенко, на долю якого прийшлось два відбитих пенальті в компенсований час, після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"У першому таймі сьогодні повністю переграли суперника. У другому пропустили швидкий м’яч, потім контратаку, та показали характер.

Удалось дотиснути господарів поля, зрівнявши рахунок, але прикро, що їдемо додому не з трьома очками", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гратиме домашній матч проти луганської Зорі.