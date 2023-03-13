Україна

Досвідчений виконавець змінив чимало клубів на своєму шляху.

Український півзахисник Валерій Федорчук дебютував на рівні української Прем’єр-ліги ще в далекому 2008 році, коли в складі Львова обіграв донецький Шахтар на початку нового сезону (2:0).

Із тих пір 34-річний виконавець змінив чимало клубів, отримавши досвід виступів у складі дніпровського Дніпра (45 матчів/1 гол/2 гольові передачі), львівських Карпат (26/2/1), луцької Волині (14/0/2), київського Динамо (11/1), рівненського Вересу (9/1/2), латвійської Риги (7/1), Маріуполя (54/4/5), аж допоки в 2020 році не опинився у львівському Руху (45/5/1).

Однак перед початком першої ж домашньої офіційної гри "жовто-чорних" у 2023 році клуб провів церемонію прощання з досвідченим гравцем через рішення останнього завершити професійну кар’єру футболіста.

Після цього Федорчук залишатиметься працювати в структурі львівського колективу.

Цікаво, що саме Федорчук забив перший гол Руху в УПЛ — у ворота Ворскли, і також він є автором першого дубля серед гравців команди в першому переможному матчі "жовто-чорних" в "еліті".

На рахунку Валерія також є один виклик до лав національної збірної України на матч-відповідь проти Франції під час кваліфікації до чемпіонату світу-2014 (0:3), але на полі він тоді так і не з’явився.