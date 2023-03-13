У команди фінансові заборгованості.
ГРАВЦІ ДНІПРА-1, ФОТО ДНІПРО-1
13 березня 2023, 13:38
Дніпро-1 офіційно отримає заборону на реєстрацію нових футболістів, повідомляє ISPORT.ua.
За інформацією джерела, спортивний клуб має заборгованість в УЄФА. Борг утворився ще з минулого року, проте трансферний бан було накладено кілька днів тому.
При цьому бан поширюється як на чоловічу, так і на жіночі команди.
Зазначимо, що нових футболістів у чоловічій команді встигли зареєструвати, а у жіночій – ні.
Нагадаємо, що Дніпро-1 поступився Динамо і в матчі чемпіонату України і опустився на другий рядок у турнірі.