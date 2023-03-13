Україна

У команди фінансові заборгованості.

Дніпро-1 офіційно отримає заборону на реєстрацію нових футболістів, повідомляє ISPORT.ua.

За інформацією джерела, спортивний клуб має заборгованість в УЄФА. Борг утворився ще з минулого року, проте трансферний бан було накладено кілька днів тому.

При цьому бан поширюється як на чоловічу, так і на жіночі команди.

Зазначимо, що нових футболістів у чоловічій команді встигли зареєструвати, а у жіночій – ні.

Нагадаємо, що Дніпро-1 поступився Динамо і в матчі чемпіонату України і опустився на другий рядок у турнірі.