Україна

Відсторонення діє до 13 травня 2023 року.

Печерський районний суд ухвалив рішення про відсторонення Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря УАФ, повідомляє Football Hub.

За інформацією джерела, відсторонення діє до 13 травня 2023 року. Аналогічна дата і у президента УАФ Андрія Павелка, але УАФ наголошує, що "інформація про відсторонення Павелка не відповідає дійсності".

Павелко і Запісоцький проходять у кримінальній справі щодо розкрадання коштів на будівництві заводу зі штучних футбольних полів. Ще в листопаді президенту та генсеку УАФ було обрано запобіжний захід у цій справі: арешт або застава. Майже одразу УАФ "Маркетинг" сплатили заставу за обох у розмірі майже 20 млн грн.

Зазначимо, що Печерський районний суд ухвалив відсторонити Запісоцького до 13 травня, а ця ухвала підлягає негайному виконанню.