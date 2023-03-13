Україна

УАФ вкотре наполягає на своєму вердикті судової справи.

Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що Печерський суд Києва продовжив термін усунення Андрія Павелка з посади президента УАФ.

Українська асоціація футболу у зв'язку з цим виступила із черговою заявою на своїй сторінці у Facebook.

"До уваги ЗМІ! Вкотре! Інформація про відсторонення від обійманої посади президента УАФ Андрія Павелка не відповідає дійсності.

Сьогодні відбулося засідання щодо "продовження" строку дії тимчасового "відсторонення" президента УАФ Андрія Павелка від посади. Суд "продовжив" такий строк до 13 травня.

Проте продовження de-jure та de-facto не відбулося.

Рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Андрія Павелка, не набрало законної сили! Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції.

Тому наразі таке рішення не набуло чинності. Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, оскаржили попередні ухвали суду й сьогодні продовжують виконувати свої посадові обов’язки. Апеляційний розгляд триває.

Разом із тим прокурор узагалі не міг ініціювати продовження відсторонення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а строк відсторонення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати.

Просимо ЗМІ уважно перевіряти інформацію та не вдаватися до маніпуляцій", - свідчить заява УАФ.

Раніше стали відомі зарплати урядовців УАФ.