Україна

Схоже, рішення суду не набуло чинності…

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький не відсторонений від обійманої посади, він продовжує виконувати свої обов’язки, повідомляє Facebook УАФ.

"Вдруге роз'яснюємо: за підсумками засідання суду щодо "продовження" строку дії тимчасового "відсторонення" генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького з посади суддя "продовжив" такий строк до 13 травня.

Проте продовження de-jure та de-facto не відбулося.

Рішення суду, яким уперше було частково задоволене клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Юрія Запісоцького, не набрало законної сили! Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції.

Тому наразі таке рішення не набуло чинності. Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький оскаржив попередню ухвалу суду. Апеляційний розгляд триває.

Окремо наголошуємо, що прокурор узагалі не міг ініціювати продовження відсторонення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а строк відсторонення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати.

Просимо ЗМІ уважно перевіряти інформацію та утримуватися від маніпуляцій", — заява УАФ.

Раніше повідомлялось, що Запісоцького відсторонено з посади генерального секретаря УАФ.