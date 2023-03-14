Україна

Визначних тренерів для України визначили експерти видання.

Лише небагатьом тренерам підкорилась Ліга чемпіонів. Хтось вигравав головний європейський трофей декілька разів, як-то Жозе Моуріньо, Зінедін Зідан чи Сер Алекс Фергюсон. А хтось був визначним тренером, але так і не досяг мети виграти ЛЧ.

Видання FourFourTwo склало ТОП-12 тренерів без Ліги чемпіонів у графі "тренерські досягнення". Туди увійшли Мірча Луческу та Валерій Лобановський.

11. Антоніо Конте.

10. Унаї Емері.

9. Дідьє Дешам.

8. Отто Рехагель.

7. Кенні Далгліш.

6. Мірча Луческу.

Луческу ніколи не був близький до перемоги в ЛЧ. Його найкращий результат — чвертьфінал з донецьким Шахтарем. Але це жодним чином не відображає його тренерських здібностей. За винятком короткого періоду на чолі Інтера в Італії, Луческу не керував тим клубами, які є реальними претендентами на трофей ЛЧ. Проте він досяг видатного успіху.

Переможець чемпіонатів багатьох країн з різними клубами, 73-річний Луческу здійснив свій найбільший подвиг у Шахтарі. Там він об’єднав простих українських захисників і бразильських нападників у напрочуд згуртований колектив, вигравши вісім чемпіонських титулів, а також перший європейський трофей клубу - Кубок УЄФА-2009.

5. Массіміліано Аллегрі.

4. Боббі Робсон.

3. Валерій Лобановський.

"Вплив Лобановського на мене був настільки глибоким, що я й досі часто бачу його уві сні", — розповідав один із найвідоміших учнів українського майстра Андрій Шевченко. Він випередив свій час.

Вірячи в науку, аналітику та періоди високої інтенсивності пресингу, Лобановський керував Радянським Союзом на двох чемпіонатах світу та привів їх до другого місця на Євро-88. Проте його визначають три періоди в київському Динамо, у тому числі 13 чемпіонських титулів і два тріумфи у Кубку володарів кубків.

Він, мабуть, очолив би цей список, якби дійшов до фіналу Кубка Європи/Ліги чемпіонів. Однак ближче всього Лобановський був у 1999 році, коли він привів блискучу київську команду, очолювану Шевченком, до півфіналу, але програв Баварії із загальним рахунком 4:3.

2. Арсен Венгер.

1. Дієго Сімеоне.