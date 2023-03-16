Україна

Харківський клуб раніше зазнав поразки від "гірників" в УПЛ із рахунком 0:7.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від нідерландського Феєнорда з рахунком 1:7 та завершив свої виступи в єврокубках цього сезону.

Металіст 1925, який у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги зазнав від "гірників" нищівної поразки з рахунком 0:7, вирішив пожартувати з донецького клубу у своєму Twitter.

Коли Шахтар програвав Феєнорду з рахунком 0:4, харківський клуб запостив наступне: "Ми чекаємо на 7".

Після того, як команда Ігора Йовічевіча таки пропустила сьомий м'яч, у М1925 відреагували так: "Без слів... Шахтар, ідіть обіймемо".